В 58 лет жизнь только начинается: простая учительница случайно стала востребованной моделью

Еще совсем недавно жизнь простой учительницы из Лондона была далека от идеала. Эвон Бреннан обучала детей музыке и даже не предполагала, что однажды ее снимки будут украшать улицы города и страницы глянцевых журналов, а ведущие бренды будут выстраиваться в очередь, чтобы подписать с ней выгодный контракт. Поэтому, когда она получила SMS-сообщение от модельного агента, который увидел ее снимки в инстаграм и решил приобщить ее к миру моды, то подумала, что это очередной развод от мошенников и даже не стала забивать себе голову пустяками.
Возможно, такое поведение отпугнуло бы кого-угодно, но только не профессионала, одного из соучредителей модельного агентства Mrs Robinson Management, который разглядел потенциал в даме. Он в течение года умолял Эвон ответить на его сообщения и назначал встречи, которые, разумеется, недоверчивая женщина просто игнорировала. Она бы и дальше считала это пустой затеей, пока однажды не оказалась в том же районе, где находился офис настойчивого молодого человека. Любопытство взяло верх и уже через несколько минут Бреннан впечатлялась масштабами и работами агентства. Именно в тот момент учитель музыки осознала, что все это было реальностью и ее жизнь действительно может измениться, если она согласится с ними сотрудничать.
«Я чуть было не упустила свою возможность. Представитель модельного агентства потратил целый год, чтобы убедить меня в том, что это не обман и не мошенничество. Я никогда не видела себя в роли модели и действительно была напугана этим неожиданным предложением», - поделилась своей историей женщина с британским изданием Daily Mail.
Далее события начали развиваться с космической скоростью: уже через четыре дня Эвон попросили отправиться в Германию, чтобы принять участие в съемках для крупной косметической компании Schwarzkopf, а затем посыпались и другие весьма привлекательные предложения от знаменитых брендов.
Теперь возрастная модель, у которой есть 20-летний сын, который тоже пробует себя в этом бизнесе, признается, что все самое лучшее случается неожиданно, нужно лишь не упустить свой шанс. Женщина уверяет, что сейчас она чувствует себя намного увереннее и гораздо более финансово защищенной, чем раньше. Что касается музыки, то она не собирается бросать преподавательскую деятельность, которую сейчас воспринимает в качестве хобби, а не как источник дохода.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Instagram
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