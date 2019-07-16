В 58 лет жизнь только начинается: простая учительница случайно стала востребованной моделью

Еще совсем недавно жизнь простой учительницы из Лондона была далека от идеала. Эвон Бреннан обучала детей музыке и даже не предполагала, что однажды ее снимки будут украшать улицы города и страницы глянцевых журналов, а ведущие бренды будут выстраиваться в очередь, чтобы подписать с ней выгодный контракт. Поэтому, когда она получила SMS-сообщение от модельного агента, который увидел ее снимки в инстаграм и решил приобщить ее к миру моды, то подумала, что это очередной развод от мошенников и даже не стала забивать себе голову пустяками.

Возможно, такое поведение отпугнуло бы кого-угодно, но только не профессионала, одного из соучредителей модельного агентства Mrs Robinson Management, который разглядел потенциал в даме. Он в течение года умолял Эвон ответить на его сообщения и назначал встречи, которые, разумеется, недоверчивая женщина просто игнорировала. Она бы и дальше считала это пустой затеей, пока однажды не оказалась в том же районе, где находился офис настойчивого молодого человека. Любопытство взяло верх и уже через несколько минут Бреннан впечатлялась масштабами и работами агентства. Именно в тот момент учитель музыки осознала, что все это было реальностью и ее жизнь действительно может измениться, если она согласится с ними сотрудничать.