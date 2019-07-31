Уютный свитер и этнические мотивы: Полина Гагарина утеплилась для «осеннего июля»

32-летняя певица поделилась модным лайфхаком – как гармонично сочетать осенние вещи и летние аксессуары, если июль выдался холодным. Фактурный свитер цвета капучино Гагарина зарифмовала с трикотажной юбкой-макси. Геометрия и этнические мотивы юбки стали главными акцентами образа на основе теплых бежевых тонов.
Добавить летнего настроения Полине удалось за счет плетеной сумки-ведра с черными текстильными ручками, кожаных cлингбэков от Christian Dior и очков «кошачий глаз» с зеркальными линзами. В руках певицы – кардиган из толстой пряжки с бахромой. «Ну что? Утепляемся, друзья! +13…» – прокомментировала свой look певица.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!