Уютный свитер и этнические мотивы: Полина Гагарина утеплилась для «осеннего июля»

Добавить летнего настроения Полине удалось за счет плетеной сумки-ведра с черными текстильными ручками, кожаных cлингбэков от Christian Dior и очков «кошачий глаз» с зеркальными линзами. В руках певицы – кардиган из толстой пряжки с бахромой. «Ну что? Утепляемся, друзья! +13…» – прокомментировала свой look певица.