Увесистые бриллианты и роскошный бархат: королева Летиция вышла в свет в том же платье, что и 2 года назад

В этом наряде из кутюрной коллекции испанского бренда Felipe Varela Летиция уже появлялась на публике на одном из новогодних мероприятий в январе 2018 года, сообщает Daily Mail. Тогда монаршая особа завершила look элегантным клатчем в тон и классическими лодочками.

Летиция по праву заслужила свой статус иконы стиля и регулярно подтверждает его выходами в свет. Даже в одежде из прошлогодних коллекций, недорогих платьях и юбках и обуви из масс-маркета королева выглядит роскошно. О других стильных образах монаршей особы читайте на Passion.ru.