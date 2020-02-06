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Увесистые бриллианты и роскошный бархат: королева Летиция вышла в свет в том же платье, что и 2 года назад

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Летиция не отстает от Кейт Миддлтон по части осознанного потребления. На официальном приеме во дворце 47-летняя королева Испании показала, как обыграть платье из запасов двухлетней давности.

Королева блеснула на встрече с иностранными послами в Мадриде, и для важного приема выбрала роскошный образ. Летиция построила аутфит вокруг платья-макси из бархата в насыщенном синем оттенке. Объемные рукава в духе шекспировских героинь, бархатный пояс, отложной воротник и планка с фигурными пуговицами сделали образ скромным и романтичным. Комплект дополнили серьги с увесистыми бриллиантами. Оттенок платья королевы рифмуется с галстуком ее супруга, короля Филиппа VI.

2020 г.
Globallook
2018 г.
Globallook

В этом наряде из кутюрной коллекции испанского бренда Felipe Varela Летиция уже появлялась на публике на одном из новогодних мероприятий в январе 2018 года, сообщает Daily Mail. Тогда монаршая особа завершила look элегантным клатчем в тон и классическими лодочками.

Летиция по праву заслужила свой статус иконы стиля и регулярно подтверждает его выходами в свет. Даже в одежде из прошлогодних коллекций, недорогих платьях и юбках и обуви из масс-маркета королева выглядит роскошно. О других стильных образах монаршей особы читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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