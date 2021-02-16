Утяшева, Лобода и другие звезды за 35, вильнувшие идеальными бедрами в латексе

За звание королевы латексных костюмов вполне могут посоревноваться Ким Кардашьян и Николь Шерзингер. Если Николь выходит в них чаще всего только на сцену, то Ким свободно щеголяет в них по улицам, еще и мотивирует свою сестру Кортни на такие же подвиги. Посмотрим фотографии звездных красоток за 35, вильнувших идеальными бедрами в облегающих латексных брюках?