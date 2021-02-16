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Утяшева, Лобода и другие звезды за 35, вильнувшие идеальными бедрами в латексе

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Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

За звание королевы латексных костюмов вполне могут посоревноваться Ким Кардашьян и Николь Шерзингер. Если Николь выходит в них чаще всего только на сцену, то Ким свободно щеголяет в них по улицам, еще и мотивирует свою сестру Кортни на такие же подвиги. Посмотрим фотографии звездных красоток за 35, вильнувших идеальными бедрами в облегающих латексных брюках?

Виктория Бекхэм показала поклонникам, как занимается домашними делами в дерзких брюках антрацитового цвета. 45-летняя дизайнер назвала себя «домашней богиней», а фолловеры с содроганием наблюдали за опасным модным трюком: звезда стоит на металлической стремянке в туфлях на головокружительно высоких шпильках. Кстати, снимок в таком же духе ранее публиковала у себя Светлана Лобода, но на фоне библиотечного шкафа.

Светлана Лобода / Instagram @lobodaofficial

Вау-эффект произвела Ляйсан Утяшева, поделившись результатом одной из модных съемок. Знаменитая гимнастка похвасталась растяжкой и бесконечными ногами в облегающих латексных брюках.

Ляйсан Утяшева / Instagram @liasanutiasheva

Частенько с этим брутальным предметом гардероба экспериментирует Наталья Якимчик. 37-летняя модель не только показывает стильные образы с ним, но и мотивирует на занятия спортом: фигура звезды в эффектных скинни безупречна. Больше образов — в нашей фотогалерее.

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Фото: Instagram

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