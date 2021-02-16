Утяшева, Лобода и другие звезды за 35, вильнувшие идеальными бедрами в латексе
Фото: Instagram @victoriabeckham
Виктория Бекхэм показала поклонникам, как занимается домашними делами в дерзких брюках антрацитового цвета. 45-летняя дизайнер назвала себя «домашней богиней», а фолловеры с содроганием наблюдали за опасным модным трюком: звезда стоит на металлической стремянке в туфлях на головокружительно высоких шпильках. Кстати, снимок в таком же духе ранее публиковала у себя Светлана Лобода, но на фоне библиотечного шкафа.
Вау-эффект произвела Ляйсан Утяшева, поделившись результатом одной из модных съемок. Знаменитая гимнастка похвасталась растяжкой и бесконечными ногами в облегающих латексных брюках.
Частенько с этим брутальным предметом гардероба экспериментирует Наталья Якимчик. 37-летняя модель не только показывает стильные образы с ним, но и мотивирует на занятия спортом: фигура звезды в эффектных скинни безупречна. Больше образов — в нашей фотогалерее.
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Фото: Instagram
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