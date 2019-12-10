«Утонченный, изысканный, благородный»: 36-летняя Глафира Тарханова восхитила поклонников осенним ретро-образом

«Все мамы говорят: "НАДЕНЬ ШАПКУ!" И я не исключение. Хотя сама я шапки не очень люблю, с детства, может потому что они были колючие (мама сама мне вязала), а я терпела и носила... Потом, кстати перешла на рукав-трубу-снуд и платки, еще мое спасение капюшон», — пояснила она.