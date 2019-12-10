«Утонченный, изысканный, благородный»: 36-летняя Глафира Тарханова восхитила поклонников осенним ретро-образом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Глафиры Тархановой
«Все мамы говорят: "НАДЕНЬ ШАПКУ!" И я не исключение. Хотя сама я шапки не очень люблю, с детства, может потому что они были колючие (мама сама мне вязала), а я терпела и носила... Потом, кстати перешла на рукав-трубу-снуд и платки, еще мое спасение капюшон», — пояснила она.
«Хороша Глаша», «Опять модель», «Вам идет такая спокойная, умиротворенная задумчивость», «Невероятная красавица», «Фото очень приятное. Вам идет этот образ. Утонченный, изысканный, благородный», «Взгляд не отвести», «Красавица и пальто очень красивое», «Речь о шапке, а я любуюсь сумкой», «Она как в 50-е годы...», «Глаша, ты похудела и выглядишь великолепно, умница и красавица», — обсуждают образ поклонники.
А вы носите шапки?
Фото и видео: instagram
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