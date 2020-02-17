Певица позирует в ультракоротком платье телесного цвета, которое сидит на фигуре, будто вторая кожа. Поверх него – классический однобортный пиджак по типу мужского, длина которого перекрывает экстремальное мини-платье. Главным акцентом образа, превратившим его из лаконичного в максимально дерзкий, стали высокие сапоги-чулки с заостренными носками и высокими шпильками. В дополнение к аутфиту – яркий макияж с помадой насыщенного винного цвета и минималистичные серьги. Поклонники восхитились образом звезды и предпочли не жалеть комплиментов. «Боже, какая вы красивая!», «Ира, вы крутая! Самая-самая», «Вы прекрасны, люблю ваше творчество», «Какая, однако, сильная энергия от вас исходит. Роскошно выглядите», «Очень эффектная», «Ирочка, вы богиня», «Самая-самая, номер один», «Вы потрясающая, вы настоящая!» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!