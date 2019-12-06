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Ультракороткие платья и ослепительный блеск: Бузова и Боня затеяли битву коктейльных нарядов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Экстремально короткие платья, усыпанные пайетками и люрексом, и максимально высокие шпильки – неотъемлемые детали шумных вечеринок. Модную битву коктейльных нарядов устроили в Instagram Ольга Бузова и Виктория Боня.

В одной из последних публикаций 33-летняя Ольга Бузова позирует в ультракоротком блестящем платье с длинным шлейфом. Акцент на бесконечные стройные ноги компенсирован на удивление скромным декольте. Дополнен вечерний look открытыми босоножками нюдового оттенка, сливающегося с тоном кожи. Фолловеры не смогли пройти мимо точеной фигуры звезды: «Ножки шикарные!», «Ты прекрасна, слов нет», «Богиня!», «Какая у тебя фигура!», «Такие ноги – это счастье».

Ольга Бузова

Фото: Instagram

Тем временем 40-летняя ведущая Виктория Боня поинтересовалась мнением подписчиц: «Девочки, давайте поговорим про платья-мини. Как вы считаете, до какого возраста они могут являться неотъемлемой частью женского гардероба? Есть ли вообще какие-то возрастные ограничения для таких платьев…или же нет никаких стандартов, пока фигура позволяет – уместно их надевать?».

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Виктория Боня

Фото: Instagram

Для вечернего выхода Боня выбрала блестящую комбинацию, совместившую основу в оттенке шампань и контрастную подкладку пламенно-красного цвета. Образ ведущая дополнила классическими лодочками цвета металлик и клатчем-минодьером в тон. «С такими ногами тебе мини надо носить смело и долго!» – ответила телеведущая Екатерина Одинцова. Фолловеры разделили эту точку зрения: «Может кому-то и стоит забыть о таких платьях, но точно не вам, Виктория!», «Вика, с твоей фигурой можешь носить их вечно!», «Самая шикарная женщина, которую я знаю», «Вика – огонь!», «Такие шикарные ноги прятать было бы преступлением» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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