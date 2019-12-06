Ультракороткие платья и ослепительный блеск: Бузова и Боня затеяли битву коктейльных нарядов

Для вечернего выхода Боня выбрала блестящую комбинацию, совместившую основу в оттенке шампань и контрастную подкладку пламенно-красного цвета. Образ ведущая дополнила классическими лодочками цвета металлик и клатчем-минодьером в тон. «С такими ногами тебе мини надо носить смело и долго!» – ответила телеведущая Екатерина Одинцова. Фолловеры разделили эту точку зрения: «Может кому-то и стоит забыть о таких платьях, но точно не вам, Виктория!», «Вика, с твоей фигурой можешь носить их вечно!», «Самая шикарная женщина, которую я знаю», «Вика – огонь!», «Такие шикарные ноги прятать было бы преступлением» – пишут в комментариях.