Украла образ невесты: в Сети раскритиковали гостью, которая пришла на свадьбу в кружевном белом платье

«Возможно, причина несет культурный характер. Я знаю, что на Филиппинах это норма, когда невеста и ее мать в белом», «Я был на нескольких филиппинских свадьбах – там такое не одобряют», «Настоящее преступление – это перчатки. Они даже не совпадают с тоном платья!», «Как кружевные простыни», «Рядом с женихом стоит какой-то мужчина, который одет в той же гамме, что и женщины. Думаю, это было запланировано», «Женщина слева в типичном свадебном платье. Оно даже не похоже на коктейльное. И почему только люди принимают такие решения, я не знаю…» – пишут в комментариях.