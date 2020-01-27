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Украла образ невесты: в Сети раскритиковали гостью, которая пришла на свадьбу в кружевном белом платье

Пользователи Сети негодуют: гостья украла у невесты роль главной на торжестве. Женщина пришла на свадьбу в кружевном белом наряде, отчего по фото трудно было понять, кто выходит замуж.

«Трудно сказать, кто выходит замуж, если бы не букет» – подписал анонимный пользователь пост на портале Reddit. На свадебном фото невеста позирует, обнявшись с женихом. На ней силуэтное платье с открытыми плечами и кружевные перчатки. А рядом – гостья, которая также предпочла молочно-белое платье с декором из гипюра и пышной юбкой. Свой образ женщина дополнила акцентными украшениями из мерцающих камней и жемчуга. За обсуждение снимка принялись пользователи портала – им даже удалось найти оправдание бесцеремонной гостьи.

Фото: Reddit.com

«Возможно, причина несет культурный характер. Я знаю, что на Филиппинах это норма, когда невеста и ее мать в белом», «Я был на нескольких филиппинских свадьбах – там такое не одобряют», «Настоящее преступление – это перчатки. Они даже не совпадают с тоном платья!», «Как кружевные простыни», «Рядом с женихом стоит какой-то мужчина, который одет в той же гамме, что и женщины. Думаю, это было запланировано», «Женщина слева в типичном свадебном платье. Оно даже не похоже на коктейльное. И почему только люди принимают такие решения, я не знаю…» – пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Reddit.com

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