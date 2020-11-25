Ученые научились печатать одежду на 3D-принтере

«Показ мод» с напечатанной одеждой состоится на научных выставках уже в 2020 году. Когда одежду будут печатать в производственных масштабах — неизвестно.

Ранее сообщалось, что ученые будут печатать еду на 3D-принтере. Внешне и по вкусу инновационные продукты питания ничем не будут отличаться от обычных, а вот по текстуре будут совсем другими. Авторами «мягкой еды» являются немецкие ученые. Суть ее создания состоит в том, что привычные продукты — овощи, фрукты, мясо — будут тщательно перетираться, вплоть до желеобразного состояния, а затем воссоздаваться при помощи 3D-технологий.