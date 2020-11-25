Ученые научились печатать одежду на 3D-принтере
Ученые Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина начали производить одежду методом трехмерной печати «ткань», она по ряду параметров совпадает с текстильным аналогом. Как пишет РИА Новости, разработка принадлежит специалистам Инжинирингового центра инновационных материалов и технологий легкой промышленности.
Фото: pixabay.com
«Они создали на 3D-принтере одежду из термопластичного полиуретана (его техническое название TPU 92A-1), приблизив характеристики изделий к таковым у привычного текстиля», — объяснили специалисты.
«Показ мод» с напечатанной одеждой состоится на научных выставках уже в 2020 году. Когда одежду будут печатать в производственных масштабах — неизвестно.
Ранее сообщалось, что ученые будут печатать еду на 3D-принтере. Внешне и по вкусу инновационные продукты питания ничем не будут отличаться от обычных, а вот по текстуре будут совсем другими. Авторами «мягкой еды» являются немецкие ученые. Суть ее создания состоит в том, что привычные продукты — овощи, фрукты, мясо — будут тщательно перетираться, вплоть до желеобразного состояния, а затем воссоздаваться при помощи 3D-технологий.
Фото: pixabay.com, pexels.com
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