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«У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей»: Александр Васильев высказался о стиле Пелагеи

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Пелагея и Иван Телегин

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Историк моды и ведущий проекта «Модный приговор» Александр Васильев вынес свой вердикт гардеробу певицы Пелагеи.

Александр Васильев прославился не только тем, что подсказывает простым россиянкам, как лучше одеваться, но и уроками стиля знаменитостям — в своей еженедельной колонке для журнала «7 дней». Недавно Александр оценил певицу Пелагею и в целом не нашел, за что ее осудить.

«Пелагея совершенно верно выбирает себе женственные наряды. У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей, чтобы их отношения не остыли. И мне кажется, у певицы есть дар и талант этого «подогрева». Потому что сейчас своими кокетливыми туалетами, абсолютной женственностью, этими кружевами, платьями в стиле «комбинация» она держит супруга в тонусе. Уверен, что у них полная идиллия, они нашли друг друга», — заявил Васильев.

Напомним, недавно телеведущий поразил поклонников, в пух и прах раскритиковав коллегу Пелагеи по российскому шоу-бизнесу и тоже молодую маму — певицу Риту Дакоту. Эксперт счел, что супруг Влад Соколовский ушел от девушки потому, что она и в браке выбирала откровенные наряды, как будто все еще находилась в поиске мужчины. Далеко не все интернет-пользователи согласились с Васильевым, и в Сети долго не утихала бурная дискуссия.

Фото и видео: Instagram

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