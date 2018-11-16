«У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей»: Александр Васильев высказался о стиле Пелагеи

Александр Васильев прославился не только тем, что подсказывает простым россиянкам, как лучше одеваться, но и уроками стиля знаменитостям — в своей еженедельной колонке для журнала «7 дней». Недавно Александр оценил певицу Пелагею и в целом не нашел, за что ее осудить.

«Пелагея совершенно верно выбирает себе женственные наряды. У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей, чтобы их отношения не остыли. И мне кажется, у певицы есть дар и талант этого «подогрева». Потому что сейчас своими кокетливыми туалетами, абсолютной женственностью, этими кружевами, платьями в стиле «комбинация» она держит супруга в тонусе. Уверен, что у них полная идиллия, они нашли друг друга», — заявил Васильев.