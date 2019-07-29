Треснула по швам: Хайди Клум исполнила забавный танец в рваной юбке

Забавно двигая бедрами, Клум продемонстрировала кружевное белье цвета капучино. Виднелось оно из-под свободного шифонового платья с цветочным принтом, которое, по всей видимости, случайно порвалось. Фолловеры нашли видео забавным, не упуская возможности напомнить супермодели о ее возрасте. «Когда женщина становится старше, она почему-то сходит с ума», «Сейчас вы прекраснее, чем когда-либо…Становитесь лучше с годами» – пишут в комментариях.
Сейчас Хайди Клум и Том Каулитц активно готовятся к свадьбе, информацию о которой пока держат в секрете. На выходных пара прилетела на Капри, чтобы провести время с семьей, отдыхая и загорая у бассейна.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook
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