Тотальный беж и бюджетные джинсы: Перминова показала стильный образ в духе сафари

На фото Перминова позирует в бежевых джинсах oversize, дополненных грубым ремнем из черной кожи. Фолловеры активно интересовались маркой, на что звезда ответила — джинсы были куплены в Zara. С ролью топа отлично справился купальник из фактурного текстиля с вырезом «каре». В руке многодетной мамы оказался объемный клатч-подушка — остромодный тренд этой осени. Завершением стильного сафари стали ботильоны на высокой шпильке c острым носком и многочисленными шнуровками.
Стильный аутфит вдохновил подписчиков. «Глаз не оторвать, шикарная — всегда любуюсь!», «Стильно, сочно, бесподобно», «Искусство быть неотразимой — это про Лену» — пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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