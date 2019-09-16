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Тотальный беж и бюджетные джинсы: Перминова показала стильный образ в духе сафари

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

В одной из последних публикаций Елена Перминова поделилась видом на живописную природу, для встречи с которой подобрала аутфит в духе сафари. 33-летняя супермодель умело миксует палитру бежевых оттенков в рамках одного образа.

На фото Перминова позирует в бежевых джинсах oversize, дополненных грубым ремнем из черной кожи. Фолловеры активно интересовались маркой, на что звезда ответила — джинсы были куплены в Zara. С ролью топа отлично справился купальник из фактурного текстиля с вырезом «каре». В руке многодетной мамы оказался объемный клатч-подушка — остромодный тренд этой осени. Завершением стильного сафари стали ботильоны на высокой шпильке c острым носком и многочисленными шнуровками.

Стильный аутфит вдохновил подписчиков. «Глаз не оторвать, шикарная — всегда любуюсь!», «Стильно, сочно, бесподобно», «Искусство быть неотразимой — это про Лену» — пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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