Тотальный беж и бюджетные джинсы: Перминова показала стильный образ в духе сафари

Стильный аутфит вдохновил подписчиков. «Глаз не оторвать, шикарная — всегда любуюсь!», «Стильно, сочно, бесподобно», «Искусство быть неотразимой — это про Лену» — пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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