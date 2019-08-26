Total look из кожи и золотые лодочки: Дженнифер Лопес восхитила подписчиков смелым аутфитом

Для пресс-дня, посвященному фильму Hustlers, Лопес выбрала дерзкий аутфит на основе платья-макси из черной кожи. Приталенный фасон с акцентом на талии, обегающий лиф и пышная юбка подчеркнули формы певицы. Единый ансамбль с платьем составил кожаный берет.
Джей Ло не ограничилась смелым выбором наряда. Звезда дополнила его классическими лодочками в оттенке золотистый металлик и очками-авиаторами.
Фолловеры восхищены стилем Лопес. «Королева моды!», «Невероятно талантлива и красива», «Стильный аутфит» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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