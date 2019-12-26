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Топурия в белом платье и туфлях-невидимках восхитила Сеть стильным образом: «Принцесса с другой планеты»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Кети Топурия продолжает удивлять поклонников оригинальными нарядами. 33-летняя певица смело демонстрирует стройную фигуру и бесконечные ноги, подчеркивая их платьями с нескромными разрезами и каблуками.

Топурия примерила молочно-белое платье в винтажном духе от российского бренда Alexander Arutyunov. Наряд совместил в себе двубортный блейзер и платье длины миди с объемными рукавами и отложным воротником. Нагрудный карман дополнен декором из белых перьев с золотыми деталями. Look завершили босоножки-невидимки с прозрачными ремешками и каблуком. Прическа в виде высокой бабетты, акцентные серьги и яркий макияж сделали образ космическим, что отметили и фолловеры.

«Это принцесса с другой планеты», «Просто супер, все на высшем уровне», «Кети, всегда удивляешь», «Есть что-то в вас необыкновенное», «Как всегда великолепна и безупречна», «Ножки супер», «Атомные ноги!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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