Топурия в белом платье и туфлях-невидимках восхитила Сеть стильным образом: «Принцесса с другой планеты»

«Это принцесса с другой планеты», «Просто супер, все на высшем уровне», «Кети, всегда удивляешь», «Есть что-то в вас необыкновенное», «Как всегда великолепна и безупречна», «Ножки супер», «Атомные ноги!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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