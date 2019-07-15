Тонкий шелк и глубокое декольте: Лобода показала дерзкий образ в леопардовом платье

Под фото поп-звезда интересуется, наладилась ли погода в Нижнем Новгороде, где завтра собирается выступить с концертом. В отличие от температуры за окном, анонс получился жарким – к нему певица подобрала фото в откровенном платье. Нескромное декольте, разрез от бедра, летящий шелк и акцентный леопардовый принт – аутфит пришелся подписчикам по вкусу. «Ноги бесконечные просто!», «Суперплатье на суперженщине!», «Вам очень идет такой стиль» – пишут в комментариях.