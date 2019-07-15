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Тонкий шелк и глубокое декольте: Лобода показала дерзкий образ в леопардовом платье

Светлана Лобода не перестает удивлять фолловеров контрастным контентом: от трогательных фотографий с дочками до эксцентричных селфи в миниатюрных кожаных платьях. На этот раз 36-летняя поп-дива продемонстрировала на собственном примере, как носить животные принты – эксцентричный тренд последних сезонов.

Мода на анималистичные принты прощается, но не уходит, что доказывает Светлана в одной из своих последних публикаций. Надев платье-комбинацию в стиле нулевых с лаконичными черными босоножками на шпильках, певица сообщает поклонникам, что уже «собрала чемоданы».

Фото: Instagram

Под фото поп-звезда интересуется, наладилась ли погода в Нижнем Новгороде, где завтра собирается выступить с концертом. В отличие от температуры за окном, анонс получился жарким – к нему певица подобрала фото в откровенном платье. Нескромное декольте, разрез от бедра, летящий шелк и акцентный леопардовый принт – аутфит пришелся подписчикам по вкусу. «Ноги бесконечные просто!», «Суперплатье на суперженщине!», «Вам очень идет такой стиль» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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