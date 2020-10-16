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Теннисистка Серена Уильямс блеснула пышными формами в кожаной рубашке вместо платья

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Серена Уильямс примерила кожаное микроплатье в новой модной съемке

Фото: Instagram @serenawilliams

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс, за которую на Уимблдон так активно болела Меган Маркл, приняла учатие в модной съемке и уже показала бекстейдж. 39-летняя спортсменка блеснула пышными формами в брутальном и крайне соблазнительном образе и произвела фурор в Сети.

Уильямс позирует в свободной кожаной рубашке, надетой вместо платья. Рукава 3/4, кокетливо расстегнутые пуговицы, акцент на талии и экстремально короткая длина оставили мало места для фантазии. Остромодную деталь сезона на съемочной площадке звезда спорта продемонстрировала в паре с грубыми ботинками с броской металлической фурнитурой. Завершили look крупные серьги-шандельеры, которые дополнили прическу с гладко уложенными волосами. Теннисистка активно позировала и прыгала перед камерой, не смущаясь виднеющегося в движении нижнего белья.

Аппетитные формы Серены не оставили поклонников равнодушными. «Королева стиля!», «Эти ноги божественны!», «Вау! Это великолепно!», «Выглядите потрясающе, Серена», «Эта прическа вам к лицу», «Отличный образ», «Как же вы великолепны!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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