Теннисистка Серена Уильямс блеснула пышными формами в кожаной рубашке вместо платья
Фото: Instagram @serenawilliams
Уильямс позирует в свободной кожаной рубашке, надетой вместо платья. Рукава 3/4, кокетливо расстегнутые пуговицы, акцент на талии и экстремально короткая длина оставили мало места для фантазии. Остромодную деталь сезона на съемочной площадке звезда спорта продемонстрировала в паре с грубыми ботинками с броской металлической фурнитурой. Завершили look крупные серьги-шандельеры, которые дополнили прическу с гладко уложенными волосами. Теннисистка активно позировала и прыгала перед камерой, не смущаясь виднеющегося в движении нижнего белья.
Аппетитные формы Серены не оставили поклонников равнодушными. «Королева стиля!», «Эти ноги божественны!», «Вау! Это великолепно!», «Выглядите потрясающе, Серена», «Эта прическа вам к лицу», «Отличный образ», «Как же вы великолепны!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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