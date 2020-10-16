Теннисистка Серена Уильямс блеснула пышными формами в кожаной рубашке вместо платья

Аппетитные формы Серены не оставили поклонников равнодушными. «Королева стиля!», «Эти ноги божественны!», «Вау! Это великолепно!», «Выглядите потрясающе, Серена», «Эта прическа вам к лицу», «Отличный образ», «Как же вы великолепны!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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