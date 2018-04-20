Татьяна Навка вышла в свет в провокационном платье на голое тело

Татьяна Навка — одна из тех знаменитостей, кто неизменно привлекает к себе всеобщее внимание на любом светском мероприятии. Открытие ММКФ не стало исключением: фигуристка решила надеть весьма провокационный наряд от Александра Терехова и стала звездой красной дорожки.

Причем Татьяна предпочла обойтись без бюстгальтера, а погоду в Москве вчера нельзя было назвать теплой… О результате такого сочетания обстоятельств можно догадаться — соски Навки были видны всем.