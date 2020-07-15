Татьяна Навка vs Надежда Сысоева: кому черное платье-макси с разрезом от бедра идет больше
Фото: Instagram @tatiana_navka
Знаменитая фигуристка отправилась с семьей в увлекательное путешествие по России, не забыв совместить приятное с полезным. Одним из пунктов в туре Навки стал город Сочи, и звезда спорта успела не только подразнить поклонников фото в купальнике, но и принять участие в новой съемке. В ней Татьяна позировала у бассейна в черном платье-комбинации длины макси с опасным разрезом от бедра. Бесконечно длинные ноги подчеркнуты лаконичными босножками на шпильке, а органичным завершением образа а-ля миссис Смит из популярного фильма с Джоли стали акцентные серьги-кольца.
Фото: Instagram @tatiana_navka
Времени даром не теряла и Надежда Сысоева: актриса поделилась бекстейдж-видео с новой фотосессии. Звезда флиртует с публикой и демонстрирует шикарную фигуру на камеру. А внимание на ней сфокусировало силуэтное платье-макси из черного бархата с экстремальным разрезом, декорированном мерцающими кристаллами. В рифму с деталями — эффектные босоножки цвета металлик.
Делаем ставки: кто, на ваш взгляд, достоин победы в модной битве?
Фото: Instagram @inadenka / @tatiana_navka
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