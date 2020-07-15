Татьяна Навка vs Надежда Сысоева: кому черное платье-макси с разрезом от бедра идет больше

Знаменитая фигуристка отправилась с семьей в увлекательное путешествие по России, не забыв совместить приятное с полезным. Одним из пунктов в туре Навки стал город Сочи, и звезда спорта успела не только подразнить поклонников фото в купальнике, но и принять участие в новой съемке. В ней Татьяна позировала у бассейна в черном платье-комбинации длины макси с опасным разрезом от бедра. Бесконечно длинные ноги подчеркнуты лаконичными босножками на шпильке, а органичным завершением образа а-ля миссис Смит из популярного фильма с Джоли стали акцентные серьги-кольца.