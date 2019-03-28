Татьяна Навка пришла на детское дефиле в образе учительницы

Татьяна Навка отличается очень элегантным вкусом в одежде, поэтому и на детское мероприятие Yudashkin Kids Birthday спортсменка пришла в утонченном образе. Звезда выбрала белое платье-миди в крупную клетку (кстати, она уже надевала его на день рождения Маргариты Шор) и темно-синий бархатный блейзер.

Наряд смотрелся довольно строго, будто его примерила преподавательница. Впрочем, Татьяна чувствовала себя в нем вполне комфортно и с удовольствием позировала фотографам одна и с дочкой Надей Песковой, которая вышла на подиум в блестящем и очень милом платье.