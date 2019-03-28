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Татьяна Навка пришла на детское дефиле в образе учительницы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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43-летняя фигуристка поддержала младшую дочку на показе Yudashkin Kids.

Татьяна Навка отличается очень элегантным вкусом в одежде, поэтому и на детское мероприятие Yudashkin Kids Birthday спортсменка пришла в утонченном образе. Звезда выбрала белое платье-миди в крупную клетку (кстати, она уже надевала его на день рождения Маргариты Шор) и темно-синий бархатный блейзер.

Наряд смотрелся довольно строго, будто его примерила преподавательница. Впрочем, Татьяна чувствовала себя в нем вполне комфортно и с удовольствием позировала фотографам одна и с дочкой Надей Песковой, которая вышла на подиум в блестящем и очень милом платье.

Помимо очаровашки Нади и ее подруги Маргариты, в показе новой коллекции бренда Галины Юдашкиной приняли участие также Лиза Галкина, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Саша Плющенко и другие маленькие знаменитости.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram

Видео: Instagram

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