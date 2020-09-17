Татьяна Навка похвасталась бесконечными ногами в костюме цвета лазури
Фото: Instagram @tatiana_navka
Татьяна похвасталась эффектным образом в своем блоге. На ней — безупречно скроенный костюм насыщенного лазурного цвета. Двойка из объемного жакета длиной до середины бедра и классических прямых брюк села идеально: ноги звезды спорта кажутся бесконечными. Соединила тандем базовая белая футболка, а в тон к ней — элегантные лодочки цвета мела. Съемочный день Навка провела во всеоружии — с ярким мейкапом в оттенках серебристой дымки, стильной укладкой с крупными локонами, собранными в хвост, и увесистыми серьгами.
В комментариях к бекстейдж-фото со съемок шоу Татьяна продолжает принимать комплименты. «Нежная, изящная, утонченная!», «Навка! Ты супер!», «На снимке вы очень молоды», «Как всегда прелесть» — пишут поклонники. О других стильных образах, а также ярких событиях из жизни звезды читайте в материалах Passion.ru.
Фото: Instagram @tatiana_navka
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