Татьяна Навка о чувстве стиля: «Обычно сама справляюсь c выбором одежды»

Стиль фигуристки Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, восхищает подписчиц ее Instagram. Часто они говорят комплименты стилистам спотсменки. Но, как оказалось, к их услугам звезда прибегает редко.

«Я знаю, что сегодня многие занятые женщины прибегают к помощи стилистов. Я же обычно сама справляюсь c выбором одежды. Плюс не стоит забывать, что шопинг — это еще и отличное средство ненадолго отвлечься от дел и повседневных забот. К тому же я четко знаю, что мне нужно и что мне идет», — призналась она в интервью WMJ.

Татьяна старается не досаждать мужу о вопросами, касающимися выбора одежды. А вот со старшей дочерью советуется чаще. «Гардероб у нас с ней практически общий. Правда, чаще всего Саша берет что-то из моей одежды, чем я из ее. Но иногда я спрашиваю у нее совета по стилю», — рассказала Навка.

«В холодное время года, конечно, выбираю трикотаж. Хочется, чтобы было тепло и уютно. А вообще, люблю женственные вещи, предпочитаю платья и юбки. Мне нравится этакая элегантная классика. Но не стоит думать, что я из тех женщин, которые из дома выходят всегда при полном параде. Конечно, нет. Например, сейчас мы репетируем шоу "Руслан и Людмила", поэтому часто меня можно встретить в спортивном костюме», — пояснила звезда.

Поклонники фигуристки также отмечают, что брак с политиком позитивно повлиял на стиль их любимицы. Гардероб Татьяны Навки стал более выдержанным и элегантным.