Татьяна Лазарева сшила стильное платье из старой юбки и немодной кофты

«Нашла старую юбку, купила невзрачную кофточку на распродаже и порадовала себя новым платьем с вышивкой», — рассказала она о процессе создания вещи.

«Прелесть какая», «Платье чудесное получилось», «Очень симпатичное платье», «Красота! Вам очень идет», «Обожаю, когда переделывают старые вещи в новые», «Всегда получается с изюминкой», «Талантливый человек талантлив во всем», «Лучший способ отвлечься от хаоса - новая шмотка», «Последний писк моды, между прочим», «Вы такая классная, прямо огонь», «Умница и рукодельница! Браво», «Пора запускать собственную линию одежды», — обсуждают подписчики.

А как относитесь вы к идее давать вещам новую жизнь — отдавать, продавать, перешивать, переделывать?