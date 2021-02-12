Тарханова и дочь Кончаловского померились стройностью ног в полосатых колготках

Не так давно Егор Кончаловский с гордостью опубликовал фото с одной из недавних фотосессий дочери. 22-летняя Мария примерила ультрафиолетовое платье с глубоким декольте, к нему подобрала берет в тон и акцентные серьги. Завершили образ сапоги-«трубы» цвета карамели и колготки с рисунком — точно такие же, как у Глафиры Тархановой. Фолловеры звездного отца были в восторге: «Красивая такая…Восточная», «Такая красавица!», «Неземная!», «До чего же хороша!» — писали в комментариях.

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