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Тарханова и дочь Кончаловского померились стройностью ног в полосатых колготках

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Мария Михалкова-Кончаловская

Фото: Instagram @welcometomaria

Колготки с рисунками становятся объектом желания модниц: конкуренцию классике составляют фантазийные мотивы, дерзкие кружева и полоски. В баттле Instagram оказались сразу две модные красотки: Глафира Тарханова и Мария Михалкова-Кончаловская. Актриса и модель померились стройностью ног, а заодно показали варианты применения тренда.
Глафира Тарханова / Instagram @glafiratarhanova

В одно из творческих съемок Глафира Тарханова примерила милый, но в то же время дерзкий образ со «школьным» платьем. Рукава-фонарики и белоснежный воротник с оборками сыграли на контрасте с нескромной длиной. Дополнили look колготки с ажурными полосками, туфли с вернувшимися в моду квадратными мысами и высокие перчатки.

Мария Михалкова-Кончаловская / Instagram @egorkonchalovsky

Не так давно Егор Кончаловский с гордостью опубликовал фото с одной из недавних фотосессий дочери. 22-летняя Мария примерила ультрафиолетовое платье с глубоким декольте, к нему подобрала берет в тон и акцентные серьги. Завершили образ сапоги-«трубы» цвета карамели и колготки с рисунком — точно такие же, как у Глафиры Тархановой. Фолловеры звездного отца были в восторге: «Красивая такая…Восточная», «Такая красавица!», «Неземная!», «До чего же хороша!» — писали в комментариях.

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Фото: Instagram @egorkonchalovsky / @welcometomaria / @glafiratarhanova

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