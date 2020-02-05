Растрогал до слез: жених устроил свадьбу-сюрприз, отыскав для возлюбленной платье мечты

Мама девушки помогла жениху разузнать, о каком платье мечтает его вторая половинка. Однажды она пригласила дочь на шопинг и, проходя мимо свадебного салона, предложила зайти посмотреть. «Могу я хотя бы раз увидеть тебя в свадебном платье?» – цитирует женщину Daily Mail. В это время жених заказал площадку для торжества, декорации, машины, цветы. За ночь до праздника ему крупно повезло: девушке пришлось выйти на работу в ночную смену, что позволило закончить приготовления.

Наконец-таки день сюрприза, а вместе с тем и День рождения настал. В 6:30 утра девушку разбудил звонок и, открыв дверь, она увидела ее маму с огромной белой коробкой в руках, лучших подруг и фотографа. «Внутри подарка лежала открытка, в тексте которой было сказано, что в 13:00 у меня свадьба. А вместе с ней – свадебное платье, которое я примеряла в магазине несколько месяцев ранее. Они даже купили мне свадебную пижаму, а затем отправили в салон красоты» – рассказывает невеста. Потрясающие декорации, море цветов, диджей, гости и даже старые школьные друзья – сюрприз действительно удался.