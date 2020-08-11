Сысоева в пудровых бермудах, Аврора в платье цвета шафрана и другие звезды на вечеринке в саду «Эрмитаж»

Известные модницы выгуляли расслабленные casual-образы. Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева блеснула в костюме цвета розовой пудры со свободной рубашкой и остромодными бермудами. Дополнили аутфит массивные хайкеры на брутальной подошве и поясная сумка. Аврора сделала ставку на миди-платье цвета шафрана, замиксовав его с кипенно-белой рубашкой и удобными кедами. Балерина Анастасия Меськова выстроила образ вокруг конфетных оттенков и щедро добавила в него пестрый цветочный принт. Красавица-дочь Валерия Меладзе Инга вооружилась лаконичным платьем цвета клубничного пломбира, а в рифму к нему подобрала белые мюли на шпильках.

Атмосферу беззаботного детства создавали сочные леденцовые оттенки, плетеные из бисера фенечки, мармеладные мишки и летний плейлист от диджея Карины Истоминой. Гостей встречал огромный желтый медведь, и каждый мог оставить на нем свой след красками.