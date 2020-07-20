Светлана Лобода vs Жанна Бадоева: кому дерзкая черная комбинация идет больше

Жанна Бадоева позирует в легком черном платье, кокетливо приоткрыв бесконечно длинные стройные ноги. Пикантной деталью аутфита стало кружевное бра, виднеющееся из-под него. Зарифмован наряд с лаконичными черными босоножками на массивном каблуке. В тексте публикации ведущая рассказала о своих предпочтениях в стиле: «Моя слабость — черные одежды и высокие каблуки! Но куда мне это носить, если на улице +35 и везде брусчатка? Но я умудряюсь!» Фолловеры были щедры на комплименты: «Жанна, вы как всегда потрясающая красавица!», «Наша слабость — это вы!», «Черный цвет вам очень идет», «Боже, какие ноги!» — пишут в комментариях.