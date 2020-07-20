Светлана Лобода vs Жанна Бадоева: кому дерзкая черная комбинация идет больше
Фото: Instagram @lobodaofficial
Жанна Бадоева позирует в легком черном платье, кокетливо приоткрыв бесконечно длинные стройные ноги. Пикантной деталью аутфита стало кружевное бра, виднеющееся из-под него. Зарифмован наряд с лаконичными черными босоножками на массивном каблуке. В тексте публикации ведущая рассказала о своих предпочтениях в стиле: «Моя слабость — черные одежды и высокие каблуки! Но куда мне это носить, если на улице +35 и везде брусчатка? Но я умудряюсь!» Фолловеры были щедры на комплименты: «Жанна, вы как всегда потрясающая красавица!», «Наша слабость — это вы!», «Черный цвет вам очень идет», «Боже, какие ноги!» — пишут в комментариях.
Светлана Лобода поделилась фото с отдыха, на котором позирует в эффектном коктейльном образе. На ней — дерзкое платье-комбинация на тонких бретелях, которые, кажется, вот-вот спадут с плеч. Нескромное декольте компенсировала длина, а дополнили look остромодные босоножки-«невидимки» с декоративными элементами из кристаллов. Финальный штрих — акцентные серьги-шандельеры.
Делаем ставки: кому дерзкое черное платье больше к лицу?
Фото: Instagram @lobodaofficial / @zhanna_badoeva
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