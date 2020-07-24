Светлана Лобода примерила бархатный костюм цвета перца чили и собрала комплименты
Фото: Instagram @lobodaofficial
Светлана Лобода не пропускает тренировки, вписывая их в даже самый плотный график. И это дало результат: поп-дива продолжает мотивировать фолловеров и хвастаться стройной фигурой со стальным прессом на фотографиях в Instagram. Звезда позирует в эффектной бархатной двойке из широких треников на резинку и удлиненного кардигана oversize, который на хрупких плечах певицы сидит максимально стильно. Соединил тандем микроскопический топ черного цвета. Финальные штрихи — комплект броской бижутерии из золотистых серег и кулона футуристичных форм. Образ дополняют легкие, слегка небрежные локоны и мейкап с яркой помадой.
Фолловеры не жалели комплиментов в адрес красочного фото звезды. «Красотка!», «Бомбическая», «Светлана Сергеевна, вы — топ!», «Светлана, ты прекрасная», «Вы — прелесть!», «Как всегда обворожительна» — пишут в комментариях. О других стильных образах Светланы Лободы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lobodaofficial
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