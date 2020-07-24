Светлана Лобода примерила бархатный костюм цвета перца чили и собрала комплименты

Фолловеры не жалели комплиментов в адрес красочного фото звезды. «Красотка!», «Бомбическая», «Светлана Сергеевна, вы — топ!», «Светлана, ты прекрасная», «Вы — прелесть!», «Как всегда обворожительна» — пишут в комментариях. О других стильных образах Светланы Лободы читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lobodaofficial

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