Кожаное ультракороткое платье и длинные ноги: Светлана Лобода собирает комплименты поклонников

Облегающее черное платье из кожи с глубоким вырезом и массивной молнией впереди, по мнению фолловеров, певице явно к лицу. «Вам очень идет это платье!», «Как можно быть такой классной, конечно же брать!», «Как всегда великолепна, платье супер!», – высказали свое восхищение поклонники звезды. Завершением чувственного образа стали слегка небрежные локоны в стиле подружки серфера и пара лаконичных украшений.