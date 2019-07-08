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Кожаное ультракороткое платье и длинные ноги: Светлана Лобода собирает комплименты поклонников

Во время шопинга Светлана Лобода поделилась селфи в ультракоротком наряде. «Платье брать? И что дальше?» – разрешить муки выбора 36-летней поп-диве помогли подписчики.

Смелый фасон не только подчеркивает золотистый загар, но и выгодно демонстрирует подтянутое тело. И Лободе действительно есть чем похвастаться: результаты упорных тренировок звезда показывает на фото в бикини и откровенных нарядах.

Облегающее черное платье из кожи с глубоким вырезом и массивной молнией впереди, по мнению фолловеров, певице явно к лицу. «Вам очень идет это платье!», «Как можно быть такой классной, конечно же брать!», «Как всегда великолепна, платье супер!», – высказали свое восхищение поклонники звезды. Завершением чувственного образа стали слегка небрежные локоны в стиле подружки серфера и пара лаконичных украшений.

Лобода часто дополняет свои сценические и повседневные образы деталями из кожи. Ранее певица публиковала видео с теплым пожеланием подписчикам, на котором она позирует в кожаном бра и блейзере oversize.

А вам нравится образ исполнительницы?

Текст: Полина Гераскина

Фото и видео: Instagram

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