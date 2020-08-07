Светлана Лобода оделась в пайетки с головы до ног и восхитила фанатов

«Не ищи блеск снаружи, ищи суть внутри» — загадочно прокомментировала публикацию звезда. Лобода позирует в платье экстремально короткой длины, полностью расшитом серебристыми пайетками. Наряд напоминает силуэты эпохи диско восьмидесятых с их артистичным блеском, массивной линией плеч и напуском. В рифму с ним — босоножки в в духе party shoes цвета серебристый металлик на головокружительно высоких шпильках. Дополнила вечерний аутфит миниатюрная сумка-ридикюль с узнаваемой застежкой-фермуаром. Финальные акценты — узкие очки, напоминающие аксессуар Тринити, героини фильма «Матрица», и лаконичные серьги с крупными жемчужинами.