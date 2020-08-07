Светлана Лобода оделась в пайетки с головы до ног и восхитила фанатов
Фото: Instagram @lobodaofficial
«Не ищи блеск снаружи, ищи суть внутри» — загадочно прокомментировала публикацию звезда. Лобода позирует в платье экстремально короткой длины, полностью расшитом серебристыми пайетками. Наряд напоминает силуэты эпохи диско восьмидесятых с их артистичным блеском, массивной линией плеч и напуском. В рифму с ним — босоножки в в духе party shoes цвета серебристый металлик на головокружительно высоких шпильках. Дополнила вечерний аутфит миниатюрная сумка-ридикюль с узнаваемой застежкой-фермуаром. Финальные акценты — узкие очки, напоминающие аксессуар Тринити, героини фильма «Матрица», и лаконичные серьги с крупными жемчужинами.
Образ впечатлил не только поклонников, но и звездных коллег, среди которых Яна Рудковская, Мария Зайцева и другие. «Глаза заболели от переизбытка идеальности», «Какие ноги!», «Королева!», «Вот это вы бум-бум!», «Роскошна, как всегда», «Блеск — это вы», «Вы великолепны», «Фигура — огонь!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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