Светлана Бондарчук показала расслабленный образ с джинсами бойфренда и футболкой с котом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Для прогулки Бондарчук выбрала свободные джинсы из темного денима с потертостями, будто позаимствованными у бойфренда. К ним светская львица подобрала базовую белую футболку oversize с забавным контрастным рисунком в виде кота — с появлением в доме Светланы сфинкса Барсика коты заполонили не только аккаунт звезды. Завершила аутфит широкополая черная шляпа.
Поклонники не забывали о комплиментах и положительных отзывах о новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света», посвященном проблеме эйджизма. «Светлана, вы — супермотиватор, умница и красавица», «Какая красота», «Света, вы — суперженщина!», «Вы — огонь! Молодец!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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