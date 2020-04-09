Светлана Бондарчук показала расслабленный образ с джинсами бойфренда и футболкой с котом

Поклонники не забывали о комплиментах и положительных отзывах о новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света», посвященном проблеме эйджизма. «Светлана, вы — супермотиватор, умница и красавица», «Какая красота», «Света, вы — суперженщина!», «Вы — огонь! Молодец!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!