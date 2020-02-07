Светлана Бондарчук эффектно продефилировала на шпильках и в ультракоротком платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Бондарчук поделилась новым видео в Instagram, на котором она продемонстрировала яркий аутфит. На ней – ультракороткое пышное платье А-силуэта с необычным «пятнистым» принтом, напоминающим окрас жирафа. Длина мини подчеркнула бесконечные и стройные ноги звезды, а поддержали эффект «вау» классические черные лодочки на шпильках запредельной высоты. Завершающими штрихами образа стала лаконичная кожаная сумка и стильные солнцезащитные очки. Безупречная фигура светской львицы не осталась без внимания фолловеров, равно как и умение дефилировать на высоких каблуках.
«Идеальные ноги!», «Ох, эти ноги сводят с ума!», «Света, хочется на вас смотреть долго-долго», «Вы великолепны!», «Вы потрясающей красоты женщина», «Леди-совершенство», «Вау, огонь!», «Эталон красоты и моды», «Стильно, шикарно», «Звезда, что тут еще можно добавить» – пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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