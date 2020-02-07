Светлана Бондарчук эффектно продефилировала на шпильках и в ультракоротком платье

Бондарчук поделилась новым видео в Instagram, на котором она продемонстрировала яркий аутфит. На ней – ультракороткое пышное платье А-силуэта с необычным «пятнистым» принтом, напоминающим окрас жирафа. Длина мини подчеркнула бесконечные и стройные ноги звезды, а поддержали эффект «вау» классические черные лодочки на шпильках запредельной высоты. Завершающими штрихами образа стала лаконичная кожаная сумка и стильные солнцезащитные очки. Безупречная фигура светской львицы не осталась без внимания фолловеров, равно как и умение дефилировать на высоких каблуках.