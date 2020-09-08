Свекровь затмила невестку, придя на свадьбу в кружевном белом платье
Один из пользователей портала Reddit опубликовал любопытный снимок, на котором все внимание приковано к двум особам. Одна — в белоснежном платье с декольтированным лифом на тонких бретелях, другая — в наряде из молочного кружева с V-образным вырезом. «Да, это мать жениха. И да, это свадебное платье» — прокомментировал пост автор, указывая на свекровь (ее лицо закрыто эмоджи в виде клоуна), которая затмила невестку.
Фото: Reddit.com
Фолловеры негодовали, осуждая поступок матери жениха. «Женщина, вы вообще понимаете, что выглядите так, будто собрались замуж за своего сына?!», «Будто она пришла на свадьбу бывшего, и думает, что он увидит ее в свадебном платье и передумает жениться», «Действительно, будто две невесты. Кружево, длина макси, украшения… Надеюсь, кто-то пролил что-то красящее на нее?», «Выглядит, как двойная свадьба», «Кому-то нужно опрокинуть на нее стакан соуса сальса» — пишут в комментариях.
Фото: Unsplash, Reddit
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