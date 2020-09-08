Свекровь затмила невестку, придя на свадьбу в кружевном белом платье

Фолловеры негодовали, осуждая поступок матери жениха. «Женщина, вы вообще понимаете, что выглядите так, будто собрались замуж за своего сына?!», «Будто она пришла на свадьбу бывшего, и думает, что он увидит ее в свадебном платье и передумает жениться», «Действительно, будто две невесты. Кружево, длина макси, украшения… Надеюсь, кто-то пролил что-то красящее на нее?», «Выглядит, как двойная свадьба», «Кому-то нужно опрокинуть на нее стакан соуса сальса» — пишут в комментариях.