Свекровь запретила невестке купить свадебное платье мечты и настроила против нее жениха

Бюджет на наряд оговаривался ранее, и жених согласился на сумму в пределах $1000 (около 70 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). «Я не хочу, чтобы подружки невесты или кто-либо еще тратили слишком много, потому что торжество будет скромным. Кроме того, не будет дорогостоящего девичника и других развлечений. Я надеюсь, что смогу покрыть все эти расходы сама» — рассказывает невеста.

Для важного дня девушка присмотрела белоснежное платье с открытой спиной, декорированное кружевом. Его стоимость составляла $235 (около 16 370 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), однако, платье требовалось подшить, дополнить аксессуарами и обувью, что обошлось бы невесте примерно в $500 (около 35 000 рублей — прим. ред.). Жених любезно согласился осуществить мечту возлюбленной. Но вмешалась его мать, которая была абсолютно уверена, что не стоит пускать такие деньги на ветер. «Я хотела купить наряд как можно скорее, хотя до свадьбы еще несколько месяцев. Однако свекровь заявила, что это слишком дорого. Я считаю это странным! Любимый ничего не понимает в свадебных платьях, поэтому послушал свою мать. А моя мама сейчас разъезжает по стране и не может мне помочь, пока этот монстр разрушает мои планы» — делится невеста на портале Reddit.