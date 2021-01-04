Свекровь упрекнула невестку за лишний вес, чтобы присвоить ее свадебное платье

«Отец мужа ушел из жизни, когда ему было 7, и мать долго не могла оправиться. И вот, наконец, она встретила приятного мужчину и они обручились. Однажды мы собрались на семейный ужин, где свекровь попросила меня одолжить ей мое свадебное платье», — рассказывает невестка на портале Reddit. Просьба повергла героиню в шок. Ее платье мечты было изготовлено дизайнером по спецзаказу и оплачено ее семьей. А стоило оно немало — $4 500 (около 336 5000 рублей — прим. ред.). Свекровь не предложила взять часть расходов на себя, лишь дала $200 (около 15 000 рублей) на медовый месяц.

«Когда я мягко отказала ей и объяснила, что это платье много значит для меня, она устроила скандал прямо посреди ресторана. Она кричала, что лучше бы ее сын женился на ком-то более благодарном. А затем перешла в наступление, сказав, что я набрала вес (у меня двое детей), и все равно не втиснусь в наряд», — продолжает девушка. А самым обидным для нее стало то, что муж перешел на сторону матери. Девушка рассказала о случившемся своей маме, и та упрекнула свекровь в том, что она не имеет право так себя вести. После чего обе были вычеркнуты из списка гостей на свадьбу.