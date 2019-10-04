Мать жениха пришла на свадьбу в белом платье за 600 рублей, повторив образ невесты

Отчаянная свекровь подверглась острой критике в Сети. «Кто-то должен был пролить красное вино на ее платье», «Я бы прервала церемонию и сказала бы всем сесть на свои места», «Кто позволил ей выйти из дома в этом?!», «Я купила такое же платье за 600 рублей», «Если бы какая-нибудь женщина надела белое на мою свадьбу, я бы ее выгнала» – пишут фолловеры.