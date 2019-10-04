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Мать жениха пришла на свадьбу в белом платье за 600 рублей, повторив образ невесты

Тема взаимоотношений свекрови и невестки уже давно стала анекдотичной, и главная героиня этой свадьбы явно решила доказать, кто в семье главный. На свадьбе женщина объявила настоящую войну избраннице своего пасынка, и тактику выбрала весьма необычную.

Для торжества мать выбрала платье, практически как у невесты. Белый наряд из легких полупрозрачных тканей с бретелями в виде массивных цепей обошелся ей всего 600 рублей. К платью в пол женщина подобрала босоножки без каблука из фактурной белой кожи и большую сумку-шоппер. Следующий стратегический ход был избран незамедлительно – во время церемонии она неподвижно стояла посреди прохода, загораживая обзор гостям.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Отчаянная свекровь подверглась острой критике в Сети. «Кто-то должен был пролить красное вино на ее платье», «Я бы прервала церемонию и сказала бы всем сесть на свои места», «Кто позволил ей выйти из дома в этом?!», «Я купила такое же платье за 600 рублей», «Если бы какая-нибудь женщина надела белое на мою свадьбу, я бы ее выгнала» – пишут фолловеры.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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