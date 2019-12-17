Супружеской паре пришлось перебрать 30 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные кольца

Они вернулись на станцию в 4 утра и умоляли работников найти их кольца. В результате случилось то, что один из представителей службы назвал «рождественским чудом». Перебрав 30 тонн мусора, сотрудники все-таки нашли пропажу – украшения оказались в мусорной машине, которая уже собиралась уезжать. «Наша команда приложила максимум усилий, чтобы вернуть паре их семейные реликвии. Мы не предоставляем услугу поиска случайно выброшенных вещей, но нам приятно то, что мы смогли помочь влюбленным сберечь деньги и воспоминания» – прокомментировал работник станции.