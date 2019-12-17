Супружеской паре пришлось перебрать 30 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные кольца
Так и произошло на самом деле: ювелирные изделия попали в урну и были увезены мусоровозом. Молодожены немедленно поехали на станцию перегрузки отходов, но это был субботний вечер, и она оказалась закрытой – сообщает Daily Mail.
Они вернулись на станцию в 4 утра и умоляли работников найти их кольца. В результате случилось то, что один из представителей службы назвал «рождественским чудом». Перебрав 30 тонн мусора, сотрудники все-таки нашли пропажу – украшения оказались в мусорной машине, которая уже собиралась уезжать. «Наша команда приложила максимум усилий, чтобы вернуть паре их семейные реликвии. Мы не предоставляем услугу поиска случайно выброшенных вещей, но нам приятно то, что мы смогли помочь влюбленным сберечь деньги и воспоминания» – прокомментировал работник станции.
Фото: Vostock-photo
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