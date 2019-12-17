passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Супружеской паре пришлось перебрать 30 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные кольца

Молодая пара из Мельбурна была шокирована неожиданной потерей: их обручальные и помолвочные кольца пропали. Думая, что потеряли их навсегда, муж и жена вдруг вспомнили, что могли случайно выбросить их в мусорное ведро.

Так и произошло на самом деле: ювелирные изделия попали в урну и были увезены мусоровозом. Молодожены немедленно поехали на станцию перегрузки отходов, но это был субботний вечер, и она оказалась закрытой – сообщает Daily Mail.

Они вернулись на станцию в 4 утра и умоляли работников найти их кольца. В результате случилось то, что один из представителей службы назвал «рождественским чудом». Перебрав 30 тонн мусора, сотрудники все-таки нашли пропажу – украшения оказались в мусорной машине, которая уже собиралась уезжать. «Наша команда приложила максимум усилий, чтобы вернуть паре их семейные реликвии. Мы не предоставляем услугу поиска случайно выброшенных вещей, но нам приятно то, что мы смогли помочь влюбленным сберечь деньги и воспоминания» – прокомментировал работник станции.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!