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Супермодель Коко Роша «зажгла» на подиуме спустя 3 месяца после родов

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Christian Siriano Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

В ноябре 2020 года Сеть облетела новость о том, что Коко Роша стала мамой в третий раз. 32-летняя супермодель из Канады времени зря не теряла и спустя всего 3 месяца после родов «зажгла» на подиуме Christian Siriano в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Не секрет, что Коко — муза Кристина Сириано. И именно ей дизайнер доверил важную миссию — открытие и закрытие шоу. На показе модель приняла две стороны: темную и светлую. Все началось с ее выхода в total look’е цвета молока с фактурным пальто «плечистого» силуэта, а закончилось — «драматичным» черным платьем с подчеркнутой линией талии и глубоким декольте.

Christian Siriano Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

На подиуме преобладал монохромный черный, который принимал самые разные текстуры: от бархата до полупрозрачного шифона и сетки. На создание коллекции Сириано вдохновили его каникулы в Колорадо, которые оставили свой отпечаток в виде уютного клетчатого кашемира, «змеиных» принтов, вкраплений апельсинового цвета, символизирующего закат.

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Фото: Vogue.com

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