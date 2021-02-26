Супермодель Коко Роша «зажгла» на подиуме спустя 3 месяца после родов

В ноябре 2020 года Сеть облетела новость о том, что Коко Роша стала мамой в третий раз. 32-летняя супермодель из Канады времени зря не теряла и спустя всего 3 месяца после родов «зажгла» на подиуме Christian Siriano в рамках Недели моды в Нью-Йорке.