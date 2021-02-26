Супермодель Коко Роша «зажгла» на подиуме спустя 3 месяца после родов
Фото: Vogue.com
Не секрет, что Коко — муза Кристина Сириано. И именно ей дизайнер доверил важную миссию — открытие и закрытие шоу. На показе модель приняла две стороны: темную и светлую. Все началось с ее выхода в total look’е цвета молока с фактурным пальто «плечистого» силуэта, а закончилось — «драматичным» черным платьем с подчеркнутой линией талии и глубоким декольте.
Фото: Vogue.com
На подиуме преобладал монохромный черный, который принимал самые разные текстуры: от бархата до полупрозрачного шифона и сетки. На создание коллекции Сириано вдохновили его каникулы в Колорадо, которые оставили свой отпечаток в виде уютного клетчатого кашемира, «змеиных» принтов, вкраплений апельсинового цвета, символизирующего закат.
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Фото: Vogue.com
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