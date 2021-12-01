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Судзиловская пришла на вечеринку в «тесной» юбке, а Безрукова — как Снегурочка

Ноябрь финишировал, и точка в конце месяца стала яркой — настолько, что звезды едва успевали перемещаться с одного коктейля на другой. В известном московском отеле состоялась закрытая вечеринка по случаю запуска летней коллекции Loom by Rodina. Дизайнер Светлана Родина позвала друзей отметить это событие, а заодно послушать новые ароматы для дома.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская

Фото: Пресс-служба

Гости собрались в роскошном люксе с видом на Кремль. Несмотря на бушующую в столице метель, Олеся Судзиловская нарядилась в образ с весенним настроением — на ней была легкая блузка цвета персика и эффектная юбка-карандаш. Ирина Безрукова показала, как выглядеть стильно и элегантно, не жертвуя комфортом. Секрет — в фактурном трикотаже цвета зефира, замиксованном с брутальной обувью.

Судзиловская пришла на вечеринку в «тесной» юбке, а Безрукова — как Снегурочка

Фото: Пресс-служба

Виктория Шелягова тут же увлеклась примеркой модных трофеев из новой коллекции, жемчужиной которой стал двусторонний стеганый жакет, выполненный мастером художественной стежки в редкой технике. Остальные же фотографировались на фоне ванны, наполненной лепестками роз, и выбирали ароматы-фавориты. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Фото: пресс-служба

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