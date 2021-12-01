Судзиловская пришла на вечеринку в «тесной» юбке, а Безрукова — как Снегурочка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Гости собрались в роскошном люксе с видом на Кремль. Несмотря на бушующую в столице метель, Олеся Судзиловская нарядилась в образ с весенним настроением — на ней была легкая блузка цвета персика и эффектная юбка-карандаш. Ирина Безрукова показала, как выглядеть стильно и элегантно, не жертвуя комфортом. Секрет — в фактурном трикотаже цвета зефира, замиксованном с брутальной обувью.
Фото: Пресс-служба
Виктория Шелягова тут же увлеклась примеркой модных трофеев из новой коллекции, жемчужиной которой стал двусторонний стеганый жакет, выполненный мастером художественной стежки в редкой технике. Остальные же фотографировались на фоне ванны, наполненной лепестками роз, и выбирали ароматы-фавориты. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Фото: пресс-служба