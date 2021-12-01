Судзиловская пришла на вечеринку в «тесной» юбке, а Безрукова — как Снегурочка

Гости собрались в роскошном люксе с видом на Кремль. Несмотря на бушующую в столице метель, Олеся Судзиловская нарядилась в образ с весенним настроением — на ней была легкая блузка цвета персика и эффектная юбка-карандаш. Ирина Безрукова показала, как выглядеть стильно и элегантно, не жертвуя комфортом. Секрет — в фактурном трикотаже цвета зефира, замиксованном с брутальной обувью.