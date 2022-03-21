Студентка вложила 10 000 рублей в запуск бренда одежды и стала миллионером

Идея создать собственный бренд одежды пришла героине в 20 лет, а уже в 24 года они смогла купить большой дом с четырьмя спальнями и обзавелась внушительным автопарком.

Стартовый капитал Бриони составлял всего 100 фунтов — те, что она заработала консультантом в ювелирном магазине. Деньги она вложила в свое первое изобретение — бикини, усыпанное кристаллами. Уже на следующий день было получено 60 заказов.

Производства, разумеется, не было, — героиня делала все своими руками, сидя на кухне родительского дома. Бизнес тут же пошел вверх — настолько, что девушка бросила университет и полностью погрузилась в процесс. Всего за шесть месяцев бренд принес 100 000 фунтов, а затем быстро перешел на миллионные обороты.

«У меня не было инвесторов, да и сама я не из богатой семьи. Я никогда не брала займы и кредиты. Все, что у меня есть, я создала со 100 фунтами в кармане, и людям трудно в это поверить» — цитирует Бриони Гортон The Sun.