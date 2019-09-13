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Строгие бермуды и хищные принты: Валерия поделилась модным лайфхаком для вечернего выхода

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Валерия доказала на практике, что костюм – достойная альтернатива любому коктейльному платью. Для вечеринки 51-летняя певица выбрала монохромный черный образ с шортами-бермудами – в духе формы французских школьников.

Безупречно скроенный блейзер с шелковыми лацканами в комбинации с бермудами по колено сыграли отличную партию. Фокус в аутфите Валерия сместила на детали. К образу в сдержанной гамме звезда подобрала леопардовые лодочки на высоком каблуке и массивные statement-украшения (с английского – «украшения-заявление»), цитирующие моду восьмидесятых. В руках певицы – остромодная сумка-кисет из гладкой кожи.

«Невероятно красивая, а ноги – просто бомба!», «Как всегда шикарна», «Королевский взгляд», «Валерия, этот образ – просто не подобрать слов. Шикарно!», «Вы выглядите превосходно» – комментируют фолловеры. Больше о стиле Валерии читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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