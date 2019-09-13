Строгие бермуды и хищные принты: Валерия поделилась модным лайфхаком для вечернего выхода

Безупречно скроенный блейзер с шелковыми лацканами в комбинации с бермудами по колено сыграли отличную партию. Фокус в аутфите Валерия сместила на детали. К образу в сдержанной гамме звезда подобрала леопардовые лодочки на высоком каблуке и массивные statement-украшения (с английского – «украшения-заявление»), цитирующие моду восьмидесятых. В руках певицы – остромодная сумка-кисет из гладкой кожи.
«Невероятно красивая, а ноги – просто бомба!», «Как всегда шикарна», «Королевский взгляд», «Валерия, этот образ – просто не подобрать слов. Шикарно!», «Вы выглядите превосходно» – комментируют фолловеры. Больше о стиле Валерии читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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