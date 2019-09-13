Строгие бермуды и хищные принты: Валерия поделилась модным лайфхаком для вечернего выхода

«Невероятно красивая, а ноги – просто бомба!», «Как всегда шикарна», «Королевский взгляд», «Валерия, этот образ – просто не подобрать слов. Шикарно!», «Вы выглядите превосходно» – комментируют фолловеры. Больше о стиле Валерии читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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