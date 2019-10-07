Строгая рубашка и юбка скромной длины: Шарлиз Терон взглянула на образы для красной дорожки по-новому

Визитной карточкой аутфита Терон стала классическая рубашка пастельно-голубого цвета. Ее звезда заправила в плиссированную юбку с эффектом тай-дай — настоящим хитом 60-х, вдохновленным культурой хиппи. Шарлиз предпочла отказаться от каблуков, надев черные кожаные туфли с острым носком. В качестве дополнения золотистый пояс-веревка и многоярусное ожерелье. Аксессуары звучат в тандеме с образом, не перебивая его. Правда, один из них все же привлек внимание — митенка из перфорированной черной кожи на одной руке.