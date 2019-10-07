Строгая рубашка и юбка скромной длины: Шарлиз Терон взглянула на образы для красной дорожки по-новому
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Визитной карточкой аутфита Терон стала классическая рубашка пастельно-голубого цвета. Ее звезда заправила в плиссированную юбку с эффектом тай-дай — настоящим хитом 60-х, вдохновленным культурой хиппи. Шарлиз предпочла отказаться от каблуков, надев черные кожаные туфли с острым носком. В качестве дополнения золотистый пояс-веревка и многоярусное ожерелье. Аксессуары звучат в тандеме с образом, не перебивая его. Правда, один из них все же привлек внимание — митенка из перфорированной черной кожи на одной руке.
Скромный образ голливудской красавицы подчеркнула мальчишеская стрижка «гарсон», а акцентом в светлой гамме аутфита стал яркий макияж с насыщенной красной помадой.
Фото: Globallook
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