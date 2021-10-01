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Стриженова пришла на показ сестры в кобальтовом платье, а Веденеева — в легинсах

30 сентября в Московском музее дизайна в Новой Третьяковке состоялись показ весенне-летней коллекции бренда Victoria Andreyanova, а также празднование дня рождения дизайнера. Поздравить Викторию Андреянову собрались звездные гости во главе с сестрой Екатериной Стриженовой, Татьяной Веденеевой, Авророй, Полиной Аскери и другие. Рассказываем, как прошла презентация и что мы будем носить грядущей весной!