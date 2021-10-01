Стриженова пришла на показ сестры в кобальтовом платье, а Веденеева — в легинсах
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Фото: Пресс-служба
Екатерина Стриженова пришла в компании дочери Александры. Телеведущая выбрала эффектное платье-рубашку кобальтового цвета, которое зарифмовала с водолазкой из сетки и мини-сумкой из коллекции Victoria Andreyanova. Татьяна Веденеева сделала ставку на total black, открыв плечи и показав стройные ноги в дерзких легинсах. Телеведущая Аврора появилась в брутальной кожаной юбке-карандаше и кроп-топе, похваставшись рельефным прессом.
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Фото: Пресс-служба
В весенне-летней коллекции Виктория Андреянова делает оммаж расслабленным силуэтам и многофункциональности. В линейку бренда вошли практичные двусторонние модели, вещи-трансформеры, сумки со сменными ручками. Акцент смещен на комфортные материалы — шерсть, хлопок, жаккард, деним. Цветовая гамма балансирует между необычными принтами и классикой минимализма с оттенками капучино и дымчатым серым в главных ролях.
Фото: пресс-служба