Стразы и стиль Барби: Ольга Бузова показала, как носить розовый неон в повседневной жизни

На Ольге – тотальный розовый аутфит на основе спортивного костюма. Двойку из брюк-джоггеров и объемного бомбера звезда дополнила микротопом-бандо (без бретелей) и акцентным аксессуаром – поясной сумкой, усыпанной сверкающими серебряными кристаллами. Завершением образа в формате R'n'B стали белые текстильные кроссовки. С розовым монолуком рифмуется даже маникюр певицы – тон в тон.