Стразы и стиль Барби: Ольга Бузова показала, как носить розовый неон в повседневной жизни

На Ольге – тотальный розовый аутфит на основе спортивного костюма. Двойку из брюк-джоггеров и объемного бомбера звезда дополнила микротопом-бандо (без бретелей) и акцентным аксессуаром – поясной сумкой, усыпанной сверкающими серебряными кристаллами. Завершением образа в формате R'n'B стали белые текстильные кроссовки. С розовым монолуком рифмуется даже маникюр певицы – тон в тон.
Ольга не упускает возможности похвастаться результатами упорной работы в спортзале. Подтянутый пресс и загар звезда демонстрирует при помощи миниатюрных топов, ультракоротких шорт и всех оттенков неона. «Как Барби!», «Костюм супер, вам так идет», «Цвет – бомба!» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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