Стильный тюрбан и объемные рукава: Деми Мур показала, как носить платья в этно-стиле

Деми Мур выбирает классику как в вечерних, так и в повседневных образах, отдавая предпочтение брючным костюмам и элегантным платьям. На одной из последних публикаций в Instagram 56-летняя актриса позирует в не совсем привычном для нее аутфите с этническими мотивами.