Стильный тюрбан и объемные рукава: Деми Мур показала, как носить платья в этно-стиле

Звезда продемонстрировала стильный look на основе платья-макси с крупным замысловатым принтом в насыщенной гамме зеленого. Фасон в духе этно подчеркнут остромодным «епископским» рукавом (расширяющимся к манжетам), глубоким вырезом со шнуровкой, легкой тканью и свободным силуэтом. Мур дополнила аутфит тюрбаном темного василькового цвета, очками в оправе панто (прямые сверху, закругленные книзу) и золотистыми босоножками.
Фото: Instagram
На фото Деми Мур запечатлена вместе с одним из своих домашних любимцев – собакой Мерпл, которого она взяла из приюта. «Мерпл делает любой образ лучше!» – пишет звезда.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Dpa
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