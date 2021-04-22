Стилисты раскрыли правду, как актрисы выбирают наряды на «Оскар»

При этом некоторые бренды платят знаменитостям за то, чтобы те предпочли для красной дорожки именно их наряды. К примеру, в 2017 году Мерил Стрип отказалась надевать платье от Chanel на «Оскар», потому что бренд отказался ей заплатить.

Стилист Джессика Пастер одевала таких именитых личностей как Кейт Бланшетт, Миранда Керр и Сандра Баллок. «Если платье ужасно смотрится на актрисе, то она не наденет его меньше чем за 250 тысяч долларов (19 миллионов рублей)», - подчеркнула она.

Издание вспомнило, как актриса Мелисса Маккарти жаловалась на травлю коллег за появление на «Оскаре» в спортивном костюме. Она отметила, что гости издевались над ее внешним видом и посылали к черту. «Они делали вид, что шутят, но я чувствовала, что за этим стоят серьезное негодование и агрессия», - подчеркнула она.