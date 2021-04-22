Стилисты раскрыли правду, как актрисы выбирают наряды на «Оскар»
Фото: Global Look Press
Как уточнил консультант по моде Эмили Санчес, работавшая с такими звездами как Рене Зеллвегер, Гленн Клоуз и Наоми Уоттс, многие бренды не принимают решения о сотрудничестве с теми или иными актерами до тех пор, пока не станет известно, номинирован ли человек на престижную награду. Номинантов часто объявляют за неделю до церемонии, дизайнеры с нетерпением ждут этого момента. Эксперт уточнила, что работа с вероятными победителями или ведущими намного выгоднее. Кроме того, это отличная реклама марки.
При этом некоторые бренды платят знаменитостям за то, чтобы те предпочли для красной дорожки именно их наряды. К примеру, в 2017 году Мерил Стрип отказалась надевать платье от Chanel на «Оскар», потому что бренд отказался ей заплатить.
Стилист Джессика Пастер одевала таких именитых личностей как Кейт Бланшетт, Миранда Керр и Сандра Баллок. «Если платье ужасно смотрится на актрисе, то она не наденет его меньше чем за 250 тысяч долларов (19 миллионов рублей)», - подчеркнула она.
Издание вспомнило, как актриса Мелисса Маккарти жаловалась на травлю коллег за появление на «Оскаре» в спортивном костюме. Она отметила, что гости издевались над ее внешним видом и посылали к черту. «Они делали вид, что шутят, но я чувствовала, что за этим стоят серьезное негодование и агрессия», - подчеркнула она.
Фото: Global Look Press
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