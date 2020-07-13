Стилист сестер Хадид назвала 9 предметов гардероба, которые должны быть у каждой женщины
Фото: Instagram @sophieashannon
Сама Софи вдохновляется творчеством Жана Поля Готье и Тьери Мюглера с их особым талантом эпатировать публику, а также коллекциями короля деконструктивизма Рика Оуэнса. На практике стилист пытается не поддаваться мейнстриму и создавать даже базовые комплекты так, чтобы они были неповторимыми. Для Daily Mail Australia девушка назвала главные элементы идеальной капсулы, и почетное место в авангарде заняли джинсы а-ля винтаж. Джинсы, по мнению Софи, та часть гардероба, в выборе которой вы не имеете право на ошибку. «Ту самую» пару легко узнать — по плотному дениму, свободному силуэту и завышенной талии. Следующие звезды стильного хит-парада — грубые ботинки на каждый день. Модели на брутальной подошве высотой до щиколоток станут самой выгодной инвестицией.
Немало важно обзавестись двумя лаконичными черными сумками — для дневных и вечерних выходов (стилист советует обратить внимание на багеты и миниатюрные модели кросс-боди). Среди главных героев также оказалось шелковое платье-комбинация длины мини, соблазнительный топ в бельевом стиле, блейзер oversize с объемными плечами и безупречно скроенное пальто. Также в вашем модном арсенале обязательно должны присутствовать босоножки на тонких ремешках и высоких шпильках и солнцезащитные очки формы «кошачий глаз».
Фото: Instagram @sophieashannon
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