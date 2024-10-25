Стилист Russian Fashion Dom рассказывает о модных трендах сезона осень-зима 2024

26 октября в ОХТА МОЛЛ пройдет масштабное модное шоу, где ведущие бренды и дизайнеры, представленные в комплексе, презентуют свои актуальные коллекции. Синтез высокого искусства и моды станет центральной темой показа.

Среди участников – Urbantiger, SELA, ELIS, TOM TAILOR, PlayToday, Gulliver и «Душегрея». Стилист Russian Fashion Dom Екатерина Саливоник собрала основные модные направления сезона, которые можно будет увидеть на подиуме во время шоу.

Одним из ключевых трендов сезона осень-зима 2024 остается женственность, которая гармонично сочетает элегантность и акцент на традиционные силуэты женской фигуры. Актуальны приталенный крой, вырезы, драпировки и асимметрия – всё это подчеркивает естественные изгибы тела.

Банты и перья, оборки и рюши продолжают оставаться в тренде, как и корсеты, с помощью которых можно создавать идеальные силуэты. Открытые плечи и асимметрия на одно плечо также остаются актуальными акцентами.

Силуэты и крой:

А-силуэт

О-силуэт

Приталенные модели

Укороченные пальто и пальто-бушлат

Прямые и «баррель» брюки

Структурированные костюмы

Кардиганы и бадлоны

Юбки-карандаши

Фактуры:

Кожа (глянцевая и матовая)

Лакированные материалы

Металлизированные ткани

Замша, деним, прозрачные ткани и кружево

Искусственный мех, перья, атлас и шёлк

Пайетки

Цвета: Главным цветом 2024 года по версии Pantone стал нежный персиковый. Кроме того, на пике популярности бордовый, серый, хаки, зелёный, красный, голубой, сливочный и нежно-розовый цвета.

Принты:

Анималистичные узоры, особенно леопардовый принт

Цветочные мотивы на тёмном фоне

Клетка и абстракция

Детали и аксессуары:

Банты и ленты, асимметричные разрезы

Меховые воротники

Балаклавы и шапочки для плавания

Бахрома

Стилистические направления:

Эстетика 1970-х и бохо

Влияние 1990-х

Офискор, преппи и богемный шик

Лаконичные и элегантные образы

Модное шоу в ОХТА МОЛЛ даст возможность оценить эти тренды в действии и вдохновиться на создание уникальных осенне-зимних образов.