Мода
Опубликовано 25 октября 2024, 17:39
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Стилист Russian Fashion Dom рассказывает о модных трендах сезона осень-зима 2024

Стилист Russian Fashion Dom рассказывает о модных трендах сезона осень-зима 2024

© Freepik

26 октября в ОХТА МОЛЛ пройдет масштабное модное шоу, где ведущие бренды и дизайнеры, представленные в комплексе, презентуют свои актуальные коллекции. Синтез высокого искусства и моды станет центральной темой показа.

Среди участников – Urbantiger, SELA, ELIS, TOM TAILOR, PlayToday, Gulliver и «Душегрея». Стилист Russian Fashion Dom Екатерина Саливоник собрала основные модные направления сезона, которые можно будет увидеть на подиуме во время шоу.

Одним из ключевых трендов сезона осень-зима 2024 остается женственность, которая гармонично сочетает элегантность и акцент на традиционные силуэты женской фигуры. Актуальны приталенный крой, вырезы, драпировки и асимметрия – всё это подчеркивает естественные изгибы тела.

Банты и перья, оборки и рюши продолжают оставаться в тренде, как и корсеты, с помощью которых можно создавать идеальные силуэты. Открытые плечи и асимметрия на одно плечо также остаются актуальными акцентами.

Силуэты и крой:

  • А-силуэт
  • О-силуэт
  • Приталенные модели
  • Укороченные пальто и пальто-бушлат
  • Прямые и «баррель» брюки
  • Структурированные костюмы
  • Кардиганы и бадлоны
  • Юбки-карандаши

Фактуры:

  • Кожа (глянцевая и матовая)
  • Лакированные материалы
  • Металлизированные ткани
  • Замша, деним, прозрачные ткани и кружево
  • Искусственный мех, перья, атлас и шёлк
  • Пайетки

Цвета: Главным цветом 2024 года по версии Pantone стал нежный персиковый. Кроме того, на пике популярности бордовый, серый, хаки, зелёный, красный, голубой, сливочный и нежно-розовый цвета.

Принты:

  • Анималистичные узоры, особенно леопардовый принт
  • Цветочные мотивы на тёмном фоне
  • Клетка и абстракция

Детали и аксессуары:

  • Банты и ленты, асимметричные разрезы
  • Меховые воротники
  • Балаклавы и шапочки для плавания
  • Бахрома

Стилистические направления:

  • Эстетика 1970-х и бохо
  • Влияние 1990-х
  • Офискор, преппи и богемный шик
  • Лаконичные и элегантные образы

Модное шоу в ОХТА МОЛЛ даст возможность оценить эти тренды в действии и вдохновиться на создание уникальных осенне-зимних образов.