Стилист Russian Fashion Dom рассказывает о модных трендах сезона осень-зима 2024
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26 октября в ОХТА МОЛЛ пройдет масштабное модное шоу, где ведущие бренды и дизайнеры, представленные в комплексе, презентуют свои актуальные коллекции. Синтез высокого искусства и моды станет центральной темой показа.
Среди участников – Urbantiger, SELA, ELIS, TOM TAILOR, PlayToday, Gulliver и «Душегрея». Стилист Russian Fashion Dom Екатерина Саливоник собрала основные модные направления сезона, которые можно будет увидеть на подиуме во время шоу.
Одним из ключевых трендов сезона осень-зима 2024 остается женственность, которая гармонично сочетает элегантность и акцент на традиционные силуэты женской фигуры. Актуальны приталенный крой, вырезы, драпировки и асимметрия – всё это подчеркивает естественные изгибы тела.
Банты и перья, оборки и рюши продолжают оставаться в тренде, как и корсеты, с помощью которых можно создавать идеальные силуэты. Открытые плечи и асимметрия на одно плечо также остаются актуальными акцентами.
Силуэты и крой:
- А-силуэт
- О-силуэт
- Приталенные модели
- Укороченные пальто и пальто-бушлат
- Прямые и «баррель» брюки
- Структурированные костюмы
- Кардиганы и бадлоны
- Юбки-карандаши
Фактуры:
- Кожа (глянцевая и матовая)
- Лакированные материалы
- Металлизированные ткани
- Замша, деним, прозрачные ткани и кружево
- Искусственный мех, перья, атлас и шёлк
- Пайетки
Цвета: Главным цветом 2024 года по версии Pantone стал нежный персиковый. Кроме того, на пике популярности бордовый, серый, хаки, зелёный, красный, голубой, сливочный и нежно-розовый цвета.
Принты:
- Анималистичные узоры, особенно леопардовый принт
- Цветочные мотивы на тёмном фоне
- Клетка и абстракция
Детали и аксессуары:
- Банты и ленты, асимметричные разрезы
- Меховые воротники
- Балаклавы и шапочки для плавания
- Бахрома
Стилистические направления:
- Эстетика 1970-х и бохо
- Влияние 1990-х
- Офискор, преппи и богемный шик
- Лаконичные и элегантные образы
Модное шоу в ОХТА МОЛЛ даст возможность оценить эти тренды в действии и вдохновиться на создание уникальных осенне-зимних образов.