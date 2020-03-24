Стилист рассказала, как выглядеть неотразимо в платье 20-летней давности

В 1998 году Клэр приобрела платье на свой гонорар с частичной подработки для подростков. Модный трофей обошелся девушке в £36 (около 3 350 рублей по нынешнему курсу), как сообщает The Sun. Стилист поделилась, что надевала это платье бесчисленное множество раз, на все мероприятия, включая девичник на Ибице в 2001, путешествие по Италии в 2002 и даже медовый месяц на Сицилии в 2014 году.

Клэр полагает, что некоторые вещи никогда не выходят из моды, и лаконичные платья-комбинации — не исключение. «Мне нравится, что оно необычное, свободное — идеальное летнее платье, которое можно носить даже зимой, с джемпером. Оно напоминает мне летние каникулы, и этим оно особенное. Я знаю только одного человека, у которого есть такое, и это мой менеджер — у нее оно в розовом цвете» — рассказывает стилист. Сама Клэр Риз — любительница винтажных вещиц и последовательница движения за осознанность в моде. В своем блоге она призывает отказаться от дешевых вещей, которые выйдут из моды уже в следующем сезоне, в пользу продуманных и качественных деталей.