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#stayhomeinfashion: смотрите модные показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia, не выходя из дома

В целях предупреждения распространения коронавируса организаторы мероприятия разработали уникальный формат трансляции.

В этом году Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в необычном, виртуальном, формате — 4 и 5 апреля модные показы и видеопрезентации можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на Passion.ru.

Старт Недели моды назначен на 4 апреля. В 16:30 по московскому времени начнется показ бренда VALERIA SAAD. Всего на субботу запланированы презентации 15 брендов. Полное расписание MBFW вы можете найти здесь.

В воскресенье, 5 апреля, можно будет ознакомиться с новыми коллекциями брендов MIETSA (16:30), DOKUCHAEVA (18:15), OLYA KOSTERINA (19:15), RUBAN (19:45), а завершит трансляцию показ IGOR GULYAEV (20:15).

«Мы призываем поддерживать российских дизайнеров не только привычным тегом #MBFWRussia, а также тегами #stayhome и #stayhomeinfashion. Посетите презентации дизайнеров из дома, подготовьтесь, выберите образ для показа или street/home style, выложите фото, шерьте, лайкайте – все это поддержит таланты в текущих условиях», — отметил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Фото: пресс-служба

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