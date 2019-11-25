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«Старшеклассница»: Валерия в коротком платье с пайетками восхитила Сеть стройной фигурой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Валерия проводит время в Монако и не забывает делиться фото с поклонниками. Одной из своих последних публикаций 51-летняя певица восхитила Сеть бесконечно длинными ногами, подчеркнутыми короткой длиной платья.

Отдав предпочтение элегантному коктейльному образу в формате total black, артистка преподала настоящий мастер-класс и показала, что значит сиять!

Валерия выбрала маленькое черное платье длины мини с рукавом 3/4, расшитое пайетками и декором из контрастной тесьмы. Его звезда зарифмовала с прозрачными черными колготками и сапогами с объемным голенищем и высокими шпильками. Блеск пайеток перекликается с мерцающим серебристым ободком на волосах и украшениями. На последние Валерия не скупилась: в арсенале певицы оказались серьги и кольцо с крупными жемчужинами, браслет, усыпанный драгоценными камнями, и массивные часы.

Фолловеры буквально осыпали артистку комплиментами. «Старшеклассница», «Какая красавица! А какие ножки!», «Как девочка», «Молодеешь с каждым днем», «Очень красивая женщина. И хорошая мама, артистка», «Какая красивая, вся тоненькая», «Вам здесь не больше двадцати пяти, прекрасно, Валерия!», «Бесконечно длинные идеальные ноги», «Красивая, как статуэтка» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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