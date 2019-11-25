«Старшеклассница»: Валерия в коротком платье с пайетками восхитила Сеть стройной фигурой

Фолловеры буквально осыпали артистку комплиментами. «Старшеклассница», «Какая красавица! А какие ножки!», «Как девочка», «Молодеешь с каждым днем», «Очень красивая женщина. И хорошая мама, артистка», «Какая красивая, вся тоненькая», «Вам здесь не больше двадцати пяти, прекрасно, Валерия!», «Бесконечно длинные идеальные ноги», «Красивая, как статуэтка» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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